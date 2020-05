Se billederne: Lysfest for Danmarks befrielse

NORDJYLLAND:Når vi i aften tænder lys i vinduerne for at fejre 75-årsdagen for Danmarks befrielse, så mindes vi både glæden ved atter at kunne tænde lys - samtidig med at vi holder mindet om besættelsen i live. Mindet om ufrihed og ufred.

For når der er gået 75 år siden budskabet om tyskernes kapitulation lød i BBCs nyhedsudsendelse, så er der ikke mange tilbage, der selv har oplevet krigens mørke år; dem der kan fortælle os, at man ikke kan tage friheden for givet. Det er vi nødt til at minde os selv om.

Glædelig 4. maj!

