Se billederne: Mange sagde farvel til NORDJYSKEs chefredaktør

NORDJYLLAND: Folk fra nær og fjern mødte torsdag eftermiddag op hos NORDJYSKE Medier på Langagervej i Aalborg for at sige pænt farvel til nu tidligere ansvarshavende chefredaktør Per Lyngby.

Han fratrådte sin stilling i maj måned efter ønske fra bestyrelsen. Herfra mente man, at NORDJYSKE Medier har brug for nye kræfter på posten som ansvarshavende chefredaktør i en tid med omstilling fra de klassiske, trykte medier til en ny, digital verden.

Per Lyngby havde været i virksomheden i mere end 20 år og havde dermed haft berøring med utrolig mange mennesker, hvilket afskedsreceptionen bar præg af.