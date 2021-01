Se billederne: Nordjylland klædt i hvidt

NORDJYLLAND:Det er blevet vinter i Nordjylland, hvor vi onsdag stod op til et landskab klædt i hvidt.

NORDJYSKEs fotografer har pakket sig godt ind og er rykket ud for at forevige dét. Og der bliver rigeligt med motiver hele dagen, for der er mere sne på vej.

Vagthavende meteorolog hos DMI Mette Zhang fortæller, at resten af onsdagen ventes at give flere snebyger.

- Men det bliver formentlig lette drys, fortæller hun.

Temperaturen vil ligge på eller lige under frysepunktet, og derfor vil sneen blive liggende og invitere til en tur på kælkebakken.

- Det ser ud til, at vi skal hen til weekenden, før der sker noget med temperaturen. Torsdag vil den ligge under frysepunktet mange steder i Nordjylland, og der kan komme lidt mere sne, fortæller Mette Zhang.

Samtidigt skal vi forberede os på en blæsende dag, hvor vinden kan nå kulingstyrke ved kysterne. Så selvom temperaturen vil ligge omkring frysepunktet, vil det føles meget koldere.

Vejdirektoratet melder om sne- og isglatte veje onsdag, hvor der er blevet saltet og ryddet sne flere steder.