Se billederne: Øvelse spærrede for al trafik i Limfjordstunnelen

AALBORG:Hvis du tirsdag aften eller natten til onsdag skulle passere Limfjorden, så fandt du formentlig ud af, at det ikke var muligt at komme gennem Limfjordstunnelen.

Allerede fra klokken 19 tirsdag aften var trafikken påvirket, og fra klokken 23 var tunnelen helt spærret på grund af en stor beredskabsøvelse, hvor politiet og den øvrige del af beredskabet deltog. Øvelsen varede til klokken 2 og involverede figuranter og et fiktivt kemikalieudslip.

Imens tunnelrørene var optaget af øvelsen, var trafikken over Limfjorden mellem Aalborg og Nørresundby henvist til Limfjordsbroen.

Øvelsen var i øvrigt bestemt af EU, som forlanger, at beredskabet for alle vejtunneler, der er mere end 500 meter lange, skal have en beredskabsplan med én overordnet styrende myndighed.

For Limfjordstunnelens vedkommende er den myndighed Nordjyllands Politi.

Beredskabsplanen skal afprøves med en øvelse hvert fjerde år.

Øvelse i Limfjordstunnelen