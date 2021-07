Se billederne: Sommerstemning fra stranden i Blokhus

BLOKHUS:Strandparasoller, sandslotte og is i lange baner.

Badesæsonen er i fuld gang. Også på stranden i Blokhus, hvor turisterne i denne tid flokkes i hobetal.

Foto: Henrik Bo

Foto: Henrik Bo

Nordjyskes fotograf kiggede forbi en eftermiddag i uge 29 for at indfange stemningen. Billederne kan du se her: