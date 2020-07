Se billederne: Stormen får ikoniske badehuse i Blokhus til at sejle rundt

BLOKHUS:Det er begyndelsen af sommerferien og stranden ved Blokhus burde være fyldt med turister og badegæster, der havde fået lyst til en dukkert i Vesterhavet. Men lige nu er det de 47 ikoniske badehuse ved Blokhus, der ligger på standen og svømmer rundt.

Allerede mandag eftermiddag stod vandet højt omkring flere af de 47 badehuse på stranden syd for byen. Og vejret det kommende døgns tid ser ikke ud til at gøre situationen bedre. Først i løbet af tirsdagen forventes det blæsende vejr at aftager - og få vandstanden til at falde.

14

























De 47 hvide badehuse på stranden ved Blokhus er atter ramt af en sommerstorm. Mandag eftermiddag stod vandet allerede højt omkring husene. Foto: Henrik Bo

Det plejer at være om efteråret, at de badehusene er mest udsat, men strandfoged Keld K. Sørensen er ikke overrasket.

- Når vinden er i sydvest og den kommer op på storm, så går det galt, siger han.

Har opgivet at komme på stranden

Selv har Keld K. Sørensen ikke været nede på stranden mandag.

- Jeg plejer at være dernede hver dag, men jeg måtte opgive i dag med det vejr. Det er umuligt. Vandet står helt oppe ved klitterne.

- Tirsdag morgen skal jeg derned og se, hvordan det står til, siger han.

Det er ejeren af huset, der selv skal betale skaderne, når en storm raser og husene blæser væk eller driver i havet.

De 47 hvide badehuse står på et lejet område, men husene er privatejet, og kan ikke forsikres. Ejerne skal derfor selv skal stå for at bjærge deres hus og eventuelt købe et nyt - der overholder en række meget specifikke krav - hvis det nuværende bliver totalskadet.

Under en storm i september 2018 blev omkring 20 huse totalskadet.

- Jeg holder øje med dem, når jeg er på stranden og giver besked til politi eller kommunen, hvis der er noget, men jeg har som sådan ikke noget ansvar. Det er ejerne, der står for huset, fortæller Keld K. Sørensen.