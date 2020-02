Se billederne: Vandet står højt i Nordjylland

NORDJYLLAND:Man tror måske, at det kun er i Limfjorden og de indre danske farvande, der har meget højere vandstand under og efter stormene her i februar.

Men NORDJYSKE har været på besøg i et par af landsdelens havnebyer og der er også høj vandstand i både Skagen og Hanstholm her i vinterferien.

Det kan du se i galleriet her: