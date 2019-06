Se Dannebrog på himlen: F-16 fejrer Sankt Hans i rødt og hvidt

NORDJYLLAND: Imens der gøres klar til at tænde Sankt Hans bål rundt omkring i Nordjylland, kan det være værd lige at spejde en ekstra gang op mod den forhåbentlig blå himmel.

I forbindelse med Sankt Hans vil det nemlig være muligt at se det F-16 kampfly, der er malet i Dannebrogs farver. Flyet indgår i afvisningsberedskabets træningsflyvning søndag aften, skriver Forsvarskommandoen på deres hjemmeside.

- Det var en stor succes, da vi i sidste weekend fejrede Valdemarsdag og 800-års dagen for Dannebrog med at tilføje den malede F-16 til vores afvisningsberedskab og flyve en tur over landet. Derfor vil vi give flere danskere mulighed for at se flyet i aktion på Sankt Hans, siger chef for Fighter Wing Skrydstrup, oberst Uffe Holstener.

Sankt Hans-flyvningen vil lette fra Fighter Wing Skrydstrup søndag den 23. juni klokken 18.00. Du kan se ruten på kortet herunder.

Grafik: Forsvarskommadoen

Går du glip af F-16 flyet med de rød-hvide farver i aften, vil det stadig være muligt at se flyet i luften fra tid til anden. Flyet vil være malet som Dannebrog i resten af dets levetid, så det vil være muligt at se det, når det passer sit arbejde som en del af beredskabet, samt ved for eksempel Air Shows i ind- og udland.