Se de nordjyske tal: Elbilerne får det store gennembrud

NORDJYLLAND:Masser af elektriske fodaftryk. Det er status for salget af nye biler i august, hvor især elbilerne nu brager igennem med mange indregistreringer, og hvor plug-in hybriderne fortsat holder dampen oppe.

I alt kom der nummerplader på cirka 15.800 nye biler, hvor elbilerne udgjorde godt 3000 styk, hvilket er 19 procent af salget, og når plug-in hybriderne kommer med, tegner de elektrificerede biler sig for 40 procent af salget.

Det er igen Ford Kuga Plug-in Hybrid, der besætter førstepladsen med 507 biler. Men den er tæt fulgt af elbiler som VW ID.4 og VW ID.3. med omkring 400 biler.

På en 12. plads finder vi Audi Q4 e-tron, mens Ford Mustang Mach E befinder sig på en 13. plads. Den helt nye og hypede Tesla Model Y lander på en 17. plads.

3 Ford Kuga Plug-in Hybrid har fået godt fat og blev i august med 507 stk. den mest solgte bil. Foto: Ford Foto: Christian Schacht

Flere modeller

De næste højt placerede modeller, der overvejende sælger som plug-in hybrider, er Peugeot 3008 på en 10. plads, Audi Q3 på 12. pladsen og Toyota Rav4 på 20. pladsen.

Mads Rørbye, som er adm. direktør for De Danske Bilimportører, konstaterer, at udbuddet spiller en stor rolle for væksten.

- Vi oplever fortsat en voldsom stigning i andelen af solgte elektriske biler. Danskerne har fået flere elektriske bilmodeller at vælge i mellem, hvilket har været afgørende for udviklingen, siger han.

Det spiller dog også ind, at mange af de biler, som kan leveres nu, reelt er bestilt mange måneder i forvejen, men altså først kommer fra fabrikkerne på dette tidspunkt.

Udfordringer med chips

Ifølge Mads Rørvig er der også andre begrænsninger i udbredelsen af elbilerne.

- Trods denne måneds rekord i solgte elbiler sætter antallet af ladestandere i Danmark en begrænsning på elbilsalget. Kunderne oplever ikke, at lademulighederne er tilstrækkelige, så det er afgørende, at der virkelig bliver sat turbo på udbygningen af vores ladeinfrastruktur i Danmark, hvis udviklingen skal fortsætte, siger han.

Over en kam blev der solgt færre biler i august end samme måned i fjor. Samlet set er der kommet nummerplader på cirka 125.700 biler, hvilket er på niveau med i fjor. Her er dog samtidig udfordringer, og mange venter på at få leveret deres nye bil.

- Vi oplever god aktivitet i bilsalget for tiden, der dog er præget af udfordringer med leverancer fra underleverandører til bilfabrikkerne, hvilket kan give længere leveringstider, siger Mads Rørvig.