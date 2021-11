Se de nye odds: Nordjyske borgmestres valgchancer ændret

NORDJYLLAND:Det går op og ned i kommunalpolitik, og det gør det også for de nordjyske borgmestres chancer for at fortsætte efter kommunalvalget 16. november.

I hvert fald, hvis man skal dømme ud fra de odds, Danske Spil har sat på nogle af de nordjyske borgmestres genvalgs-chancer.

Det er muligt at spille på, om fem nordjyske borgmestre bliver genvalgt.

Danske Spil har allieret sig med politiske eksperter for at sætte odds på borgmestrenes chancer.

Og skal man tro de odds, så er Rebild-borgmester Leon Sebbelins (RV) udsigt til igen at kunne sætte sig i borgmesterstolen, skrumpet lidt.

Forleden var odds 1,50 på hans genvalg og 2,40 på det modsatte. Hvis man spillede 100 kr. på, at han bliver genvalgt som borgmester, får man altså 150 kr. tilbage, hvis det bliver resultatet.

Med andre ord: Odds-sætterne hos Danske Spil vurderede, at der var størst chance for, at han fortsætter som borgmester.

Danske Spil: Chancen skrumper

Men nu har de ændret holdning, for odds på genvalg eller ikke-genvalg til Leon Sebbelin som borgmester, er nu 1,85 i begge tilfælde.

Altså fifty-fifty.

Omvendt kan hans borgmester-kolleger i Brønderslev og Vesthimmerland glæde sig over, at deres chancer for genvalg som borgmestre angiveligt er forbedret lidt de seneste dage.

Odds på Brønderslev-borgmester Mikael Klitgårds (V) genvalg er ændret til 1,30 mod tidligere 1.45, mens odds på Vesthimmerland-borgmester Per Bach Laursens (V) genvalg nu er 1,55 mod tidligere 1,60.

Borgmestervalg sikrede pæn gevinst

Leon Sebbelin tager ikke Danske Spils odds tungt.

- Det er jo bare sjov - fis og ballade, siger han.

Og fortæller, at Danske Spil for otte år siden havde odds 15 på, at han blev valgt som borgmester i Rebild Kommune.

Dengang blev han faktisk borgmester, og de sikrede en bekendt i partiets sekretariat en klækkelig gevinst. Den bekendte havde nemlig spillet 100 kr. på Leon Sebbelin som borgmester - og fik derfor 1500 kr. retur.

- Han mangler stadig at give mig en øl for det resultat, bemærker Leon Sebbelin.

Ligger ikke søvnløs

Thisted-borgmester Ulla Vestergaard (S) har de dårligste odds blandt de fem nordjyske borgmestre, man kan spille på hos Dansk Spil.

Her er odds 2,40 på hendes genvalg som borgmester, altså får man 240 kr. igen for en indsats på 100 kr. Odds på, at hun ikke genvælges som borgmester, er 1,50.

Det får ikke Thisted-borgmesteren til at ligge søvnløs om natten.

- Odds kan jo ikke tage højde for, hvordan virkeligheden er her i Thy, siger Ulla Vestergaard.

Hun synes ikke, der er noget galt med spille på borgmestres genvalgs-chancer:

- Det er en måde at få italesat, at der er kommunal- og regionsrådsvalg 16. november.

Selv vil hun dog ikke spille på sine egne chancer for genvalg eller ej.

- Hvis jeg engang i mellem spiller, så er det Lyn-Lotto, fortæller hun.

Bundskraberen

Ulla Vestergaard har ikke de dårligste odds hos Danske Spil. Det har borgmester Ole Bjørstorp (Ishøjlisten) i Ishøj Kommune.

Odds på, at han bliver borgmester igen, er 7,00. Med andre ord er hans genvalgschancer ret små, vurderer Danske Spils eksperter.

Alle de nævnte odds kan dog nå at ændre sig inden valgdagen.

Her kan du se odds for borgmestre i de 40 kommuner, man kan spille på.

Læs også: