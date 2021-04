Se de rørende billeder: Ræveunger kigger udenfor hulen for første gang

LILLE VILDMOSE: Selvom der stadig er nattefrost, og temperaturen om dagen har svært ved at nå op på to-cifrede grader, så er det forår udenfor i naturen.

Er man i tvivl, så kan man bare se på disse billeder taget af en af Det Nordjyske Mediehus' journalister, der har været ude og vandre en tur med kameraet.

Pludselig var en flok - meget nysgerrige - ræveunger meget tæt på for at undersøge gæsten, der kom på besøg i naturområdet.

Alle billederne er taget på behørig afstand. Og i ét tilfælde, hvor en ræveunge kom indenfor to meter af fotografen, var den ræveungen, der trængte sig ind på fotografen og ikke omvendt. Foto: Ole Sanvig Knudsen

Det er omkring 1. maj, at rævehvalpene for alvor får lov til at komme uden for hulen og opleve verden lidt på egen hånd.

De er cirka fire til fem uger gamle, og de begynder lige så stille at få en mere rød pels. Mens de er helt små er pelsen nærmest mørkegrå.

Ungerne her har stadig ikke fået de ravfarvede øjne, som voksne ræve har. Ræveunger bliver født med blå øjne, der skifter farve i takt med, at de vokser for at ende med de ravfarvede øjne, når ræven er fuldvoksen.

Lige nu kan man se ræveungerne lege rundt. Der går endnu syv til otte uger, før ungerne selv begynder med at lede efter mad rundt om rævegraven.

Hvalpene bliver kønsmodne, når de er 6-7 måneder. Så jager moderen dem væk.

Der er normalt fire til syv rævehvalpe i et kuld.

Også sidste år blev der taget billeder, da en rævefamilie i Lille Vildmose vovede sig udenfor hulen.