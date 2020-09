Se de vilde billeder: Entertainer steg til vejrs ved hjælp af heliumballoner

USA:Tryllekunstner og entertainer David Blaine er kendt for at udføre halsbrækkende stunts, og nu har han gennemført endnu et.

Ved hjælp af 52 heliumballoner steg han til vejrs og nåede et højde på godt 7500 meter. Her trak han i en snor, der frigav ham fra ballonerne, så han fik et frit fald mod jorden, indtil han udløste en faldskærm og til sidst landede i god behold.

Det foregik i Arizona, og det hele blev transmitteret live på Youtube.

Her kan du se billeder fra det vilde stunt: