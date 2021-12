Se de vilde billeder: Sådan oplevede nordjyderne snekaosset

NORDJYLLAND:Legesyge hunde, hyggende nordjyder og lange køer. Onsdagen bød på lidt af hvert for nordjyderne.

December blev skudt i gang med en masse sne i Nordjylland. For nogle var det en hyggelig måde at gå ind i julemåneden. For andre en udfordrende forhindring for at komme frem.

Genoplev dagen med disse billeder fra hele landsdelen: