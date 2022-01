Se dig godt for: Her er, hvad du skal vide, når du køber hjemmetest

NORDJYLLAND:Det er som at træde ind i en jungle, når man vil købe et testsæt for selv at tjekke, om man er smittet med corona. En hurtigt voksende jungle. Du kan købe det i kiosken, på apoteket, supermarkedet og på internettet. Behovet er stort og indtjeningen solid, så det er en opgave at finde frem til et testsæt, der virker.

Umiddelbart er der ingen fare i junglen, alle udbydere fremhæver - selvfølgelig - deres produkt, og eksempelvis webapoteket.dk fremhæver, at deres hjemmetestsæt er godkendt af Lægemiddelsstyrelsen. Eller fremhævede.

Lægemiddelstyrelsen godkender nemlig ikke medicinsk udstyr, og i stedet for at vende tilbage med en forklaring, har webapoteket fjernet netop den lovprisning. Tilbage er dog, at produktet er CE-mærket, og det er vigtigt, påpeger Lægemiddelstyrelsen.

- CE-mærket viser, at produktet lever op til gældende krav og standarder, hedder det fra styrelsen, som peger på et andet vigtigt pejlemærke for forbrugerne:

- Medicinsk udstyr, der markedsføres i Danmark, skal desuden have en dansk brugsanvisning.

Lægemiddelstyrelsen oplyser, at den har modtaget anmeldelser om hjemmetest, der er til salg i danske butikker, selv om de ikke er CE-mærket.

- Når vi får den slags anmeldelser, undersøger vi sagen ved at kontakte forhandleren og/eller fabrikanten og indskærper, at de gældende regler skal overholdes, fortæller styrelsen, som henviser til sin hjemmeside og opfordrer forbrugerne til at være opmærksomme - for eksempel på, at der findes flere typer COVID-test på markedet.

Der findes test, der er tiltænkt professionel brug, og test som man selv kan udføre - og der findes, der kan påvise smitte og andre der kan påvise antistoffer efter at man har været smittet eller er blevet vaccineret.

Og her skal forbrugerne altså være opmærksomme på, at man får fat i en såkaldt antigentest, der kan påvise selve virus i prøver, der er taget fra næsen, svælget eller spyt.