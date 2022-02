Se dit hus fra luften - nu er der nye skråfotos af hele Danmark

NORDJYLLAND:Google maps kan give et lidt grynet streetview, og har du bygget inden for de seneste par år, kan du ikke nødvendigvis finde dit hus på droneskuddet på den verdensdækkende kort-tjeneste.

Men det kan du altså et helt andet sted. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har nemlig været på vingerne i 2021, og hele Danmark er blevet fotograferet fra luften. Billederne er taget med en vinkel på 45 grader fra alle fire verdenshjørner, så man kan få et godt og detaljeret overblik over bygninger og landskab - det skriver SDFE på deres hjemmeside.

Og nu er de nyeste landsdækkende skråfotos fra 2021 altså tilgængelige for alle, og her kan du både finde din egen adresse og se om det nye skur, parkeringen og haven står skarpt - eller du kan finde et andet specifikt sted, hvis du er nysgerrig på andre bygninger.

Musikkens Hus blev fotograferet 19. marts. Foto: SDFE

Du kan finde dem på styrelsens skråfotoviser, hvor man også kan se de tidligere skråfotos fra 2017 og 2019.

Det er tredje gang, at Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering producer landsdækkende skråfotos som frie datasæt. De blev første gang produceret i 2017 og blev øjeblikkeligt et hit.

Billederne bliver faktisk produceret til brug for Vurderingsstyrelsens kommende ejendomsvurderinger, men de stilles frit til rådighed, så alle kan få glæde af dem.

Søg på din adresse på hjemmesiden her - og se dit hus fra alle fire verdenshjørner.