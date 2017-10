Se hvor du kan træne - hvis du gider

NORDJYLLAND: Omkring en million danskere er medlem af et træningscenter. I følge en undersøgelse fra Danmarks Idrætsforbund træner 40 procent af medlemmerne slet ikke. Sandsynligvis fordi, vi drømmer om at holde os i god form, uden reelt at gøre noget ved det.

En ny app, kaldet Peakout, giver dig mulighed for at se, hvor du kan træne uden et abonnement, du alligevel ikke benytter. Du opnår ingen rabat via appen, men får i stedet et overblik over, hvad du kunne have gjort, hvis du ellers gad at lette bagdelen fra sofaen.

Peakout koster ikke noget at bruge.

Idéen er, at man som bruger vælger imellem alle træningsfaciliteter, tidspunkter og placeringer, direkte fra smartphonen og betaler hver gang, man ønsker at træne. Hvis du træner jævnligt, vil det stadig være billigere med et abonnement.

Peakout er en app, der giver dig overblik over, hvor du kan træne uden abonnement. I Aalborg gælder det eksempelvis Haraldslund, Gigantium og flere crossfit centre.

Det er den tidligere Adidas-topchef Jeppe Blas Kvorning, der står bag appen. Han ser stort potentiale i Peakout, der indtil videre blot er hentet 500 gange i Google Play.

- Vi betaler for drømmen frem for effekten, som virkeligheden ser ud i dag. Derfor har vi i stedet samlet alle landets små og mellemstore udbydere i et univers,

som på sigt vil rumme alt indenfor sundhed - dvs. behandlinger, træning, diætister osv. Vores app er en markedsplads, hvor du shopper din træning, siger han og sammenligner tjenesten med Just-Eat, som er en lignende portal, hvor du kan bestille pizza og andet fastfood.

På appen og hjemmesiden www.peakout.com er flere træningssteder i Aalborg med: House of Concrete, Crossfit North, Studio 9000z, Crossfit by the Mill, Fitness for Life, Aalborg Yoga studio og Haraldslund med. Det er også muligt at booke en badebillet via appen, eksempelvis i Gigantium eller Haraldslund.

Men du sparer altså ikke noget ved at bruge appen. Det koster det samme blot at booke en enkelt træning de enkelte steder.