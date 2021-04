Masser af nordjyder lader sig teste - overlæge er imponeret

NORDJYLLAND:Alle nordjyder bliver ikke testet for corona to gange om ugen, sådan som statsministeren opfordrede til i februar. Men vi bliver testet tit nok til at imponere professor Henrik Nielsen, der er ledende overlæge i infektionsmedicin på Aalborg Universitetshospital.

Jysk Analyse har på vegne af Nordjyske spurgt Panel Nordjylland, om de er blevet testet indenfor de seneste to uger.

Det svarer nøjagtig 60 procent ja til.

- Det var mange, siger Henrik Nielsen.

Unge testet mest

Man kan ikke forvente, at alle vil lade sig teste hver eller hver anden uge.

- Nej, nej, der er sikkert en del nordjyder, der af forskellige grunde ikke har det store behov for at blive testet hele tiden. F.eks. dem, der er uden for arbejdsmarkedet eller af andre grunde nærmest ikke kommer ud i samfundet. Og så er der jo efterhånden en tiendedel af befolkningen, der er færdigvaccineret, påpeger Henrik Nielsen.

Omvendt er der selvfølgelig nogen, der bliver testet rigtig tit som led i deres arbejde eller uddannelse.

Det underbygges af, at den nye Panel Nordjylland-undersøgelse viser, at jo yngre folk er, jo flere er blevet testet de seneste to uger.

- Men jeg synes, 60 procent er et højt tal. Det må man sige, er en høj testaktivitet, mener Henrik Nielsen.

Et retvisende billede?

Om 60 procent også er et godt tal, der giver et retvisende billede af smittens udbredelse i Nordjylland, afhænger af, om nogen med lav risiko for smitte, bliver testet rigtig ofte, og andre med høj risiko aldrig lader sig teste. Det kan Panel Nordjylland-analysen desværre ikke afsløre.

Hvis vi skulle have et retvisende billede af situationen, kunne myndighederne supplere de frivillige tests med tests af et repræsentativt udsnit af befolkningen, foreslår Henrik Nielsen.

- På den måde kunne man undgå den skævhed, der kan komme ved at det er er tilfældigt, hvem der bliver testet, påpeger han.