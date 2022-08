Se kortet: Her er brandfaren størst i Nordjylland

NORDJYLLAND:Det varme vejr og den begyndende hedebølge har allerede nu øget risikoen for naturbrande samt brande på marker i forbindelse med høstarbejde.

De seneste dage er Nordjyllands Beredskab rykket ud flere gange for at slukke ild i forbindelse med høsten. Alene torsdag gik to mejetærskere op i flammer, men det lykkedes at undgå, at ilden bredte sig til større markområder.

Med den begyndende hedebølge og temperaturer, der måske når op på 30 rader eller mere, stiger brandfaren yderligere de kommende dage.

I Nordjylland er der størst brandfare i en del af Vendsyssel på mandag:

Det røde område viser, hvor brandfaren er største i Nordjylland. Og det er den på mandag om eftermiddagen, ifølge DMI's forventninger. Grafik: Brandfare.dk

I de røde områder er brandfaren i naturen meget høj. "Antændelse ved glød eller mindre flamme sker meget nemt".

DMI/Danmarks Meteorologiske Institut har udarbejdet kortet for brandfare.dk, som blandt andet Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber står bag.

Sten kan starte brand

Landmændene skal passe ekstra på i disse hede dage, når de kører ud med mejetærskeren for at høste.

- Fordi der er så tørt både på marken og rundt om marken, som der er nu, skal der ikke meget til at antænde en brand. En enkelt sten, der rammer forkert på et maskineri i marken, hvor der er tør vegetation, kan være med til at antænde en brand, siger Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber, til Ritzau.

Han opfordrer landmændene til at tage forholdsregler - for eksempel at maskineriet rent for støv, da det ellers lettere kan antændes, hvis der kommer en gnist.

Derudover bør de have vand med ud i marken- klar til at slukke ild.

Læs mere om, hvordan du undgår, at høsten går op i røg.

Pas på når du griller

Også andre skal passe på, når de færdes i den tørre natur lige nu

Sådan undgår du at starte brand i naturen Vær opmærksom på lokale eller permanente forbud mod afbrænding eller brug af åben ild.

Brug dertil indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille i naturen.

Hold altid afstand til bevoksning.

Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er slukket helt.

Brug kun åben ild i stille vejr.

Hav altid vand i nærheden, når du bruger åben ild.

Brug tobak, maskiner og elektrisk værktøj med omtanke - få gnister kan starte en brand.

Lad ikke glas ligge fremme i solen i den tørre vegetation.

Parker aldrig din bil i højt tørt vegetation.

Ring til 112, hvis uheldet alligevel er ude. Kilde: Brandfare.dk/Beredskabsstyrelsen VIS MERE

- Brandfaren i naturen og i det hele taget er stigende. Så det er en god idé lige at tænke sig en ekstra gang om i forhold til det, man foretager sig - specielt hvis det involverer åben ild, siger Bjarne Nigaard.

Han råder folk til at tænke sig en ekstra gang om, når de vil grille eller tænde bål, så de er sikre på, at det er det rigtige sted at gøre det.

Det er også en god idé at have vand ved hånden og slukke grundigt efter sig.

Hvert år rykker brandvæsenet ud til omkring 290 brande, der skyldes enten grill, bål eller bortkastet aske.