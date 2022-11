Se kortet: Her lærer nordjyske børn mest om trafikfare

NORDJYLLAND:Er du bekymret, når dine børn går eller cykler til skole midt i den travle biltrafik?

Så er du ikke alene.

Heldigvis bliver børn undervist i at færdes sikkert i trafikken, især de mindste skolebørn.

Men det halter med trafikundervisningen af børn i de ældste skoleklasser. Selv om flere ældre skolebørn rammes af trafikulykker.

Langt flere skades

Over 10 gange så mange 16-årige kommer alvorligt til skade eller mister livet i trafikken end seks-årige, viser tal fra Vejdirektoratet.

- Selv om børn i de ældste klasser virker som om, at de har styr på at færdes i trafikken, kommer langt flere af dem til skade på vejene end yngre børn, siger Sisse Egeberg, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

- Det er ærgerligt, at så relativt få klasser i udskolingen lærer om risiko i trafikken, mener hun.

Mere trafikundervisning

Ifølge Sisse Egeberg kan trafikundervisningen i 8. eller 9. klasse gennemføres på kun to eller fire lektioner, men alligevel er det småt med den undervisning for de ældste elever.

Det fremgår af en landsdækkende undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik.

Undersøgelsen "Kommunernes Skoletrafiktest 2022" viser, at under halvdelen af skoler med udskoling har trafikundervisning for alle 8.-9. klasser.

- Vi vil gerne bruge denne undersøgelse som løftestang, så flere skoler og kommuner får øjnene op for, at trafikundervisningen for de ældste elever er afgørende, siger Sisse Egeberg.

To nordjyske kommuner i top

Der er forskel fra kommune til kommune.

I Nordjylland er Jammerbugt Kommune bedst til at sikre trafikundervisning også af de ældste skoleklasser. Næstbedst i landsdelen er Thisted Kommune.

Det fremgår af dette kort fra Rådet for Sikkert Trafik:

Jo mere "grøn", kommunen er, jo bedre (og jo flere point i undersøgelsen) .