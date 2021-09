Se kortet: Her rammer torsdagens uvejr hårdest

NORDJYLLAND:Du kan godt finde gummistøvlerne og den vindtætte jakke frem, hvis du har planer om at bevæge dig ud i morgendagens efterårsvejr.

Et lavtryk bevæger sig torsdag ind over den sydlige del af Skandinavien, og i løbet af dagen vil vinden tage til fra vest og nordvest. Flere steder vil man derfor kunne opleve en hård vind til hård kuling med vindstød helt op til stormstyrke. Det oplyser DMI onsdag på deres hjemmeside.

Særligt omkring de vest- og nordvestvendte kyster, kan vinden udvikle sig til stormende kuling med vindstød, som kan nærme sig stærk storm.

DMI varsler onsdag om vindstød af stormstyrke langs stort set hele den nordjyske vestkyst torsdag eftermiddag og aften.

Varslingen gælder torsdag fra klokken 14.00 til 21.00.

Vindstød af denne karakter kan ifølge DMI medføre, at tagsten blæser af taget, at store grene knækker, og at træer kan vælte.

Med den kraftige vind kommer også kraftige bølger. Omkring Klitmøller kan bølger på omkring fem meter ramme kysten.

Selvom der er tale om vindstød tæt på stormstyrke, forventes torsdagens uvejr ikke at blive betegnet som en storm, da det ikke ser ud til, at den såkaldte middelvind når stormstyrke. Middelvinden er vindens retning og hastighed som et gennemsnit over ti minutter.

Beredskabsstyrelsen har disse råd til, hvordan du forbereder dig på stormvejr (klik)