Se kortet: Her stiger brandfaren i Nordjylland

NORDJYLLAND:Sol og kraftig blæst har øget brandfaren i Nordjylland, og i weekenden vil risikoen for naturbrande stige endnu mere.

Det fremgår af det såkaldte brandfare-indeks fra Danmarks Meteorologiske Institut/DMI.

Her kan man se, at risikoen for naturbrande lørdag stiger til "høj" i den østlige del af Nordjylland.

Og det er der flere forklaringer på, oplyser organisationen Danske Beredskaber.

I det orange område til højre vil brandfaren være størst i Nordjylland lørdag, ifølge DMI.

- Tørt, blæsende og solrigt vejr har øget affugtningen af naturen, fortæller Bjarne Nigaard, sekretariatschef for Danske Beredskaber.

I forvejen har årstiden medført tørre buske, træer og planter:

- Om to uger er langt flere planter og træer i fuld vækst, men det er de ikke endnu. Det betyder, at den væde, de trækker op af jorden til at fylde i blade og blomster, den har de ikke i sig endnu.

Bjarne Nigaard påpeger, at der mange steder stadig ligger visne blade i naturen og i hække i haver. Også det øger brandfaren.

Der har allerede været flere naturbrande i Nordjylland samt brande, som skyldes uforsigtig brug af ukrudtsbrændere tæt på for eksempel træværk eller bevoksning.

Og den kommende tid er der altså endnu mere grund til at passe på, hvis man starter grillen eller tænder bål ude i naturen.

Sådan kan du undgå brand

Danske Beredskaber har disse gode råd til at undgå brand:

- Brug dertil indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille i naturen.

- Hold altid afstand til bevoksning.

- Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er slukket helt.

- Brug kun åben ild i stille vejr.

- Hav altid vand i nærheden, når du bruger åben ild.

- Brug tobak, maskiner og elektrisk værktøj med omtanke - blot få gnister kan starte brand.

- Lad ikke glas ligge fremme i solen i den tørre vegetation.

- Parker aldrig din bil i høj tør vegetation.

- Ring til 112, hvis uheldet alligevel er ude.

Du kan se flere gode råd på www.brandfare.dk