Se timelapsen: Kæmpeskorsten kom helt op at stå

AALBORG ØST: Med knap et par døgns forsinkelse kom den 51 meter høje skorsten ved det nye supersygehus Nyt Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst på plads.

Skorstenen, der er placeret otte meter over havets overflade og derfor rager 59 meter op i luften, står nu som et tydeligt "vartegn" for hospitalet, og dermed er det nye nødstrømsanlæg til knap 25 millioner kroner, som skal sikre, at det nye supersygehus aldrig kommer til at mangle strøm, et skridt nærmere færdiggørelsen.

Montørfirmaet måtte mandag rekvirere en ny og højere lift for at kunne montere skorstenen, men da det begyndte at blæse op om eftermiddagen, måtte færdiggørelsen opgives. Og firmaet havde kun liften til disposition mandag eftermiddag og ikke tirsdag, så vi måtte vente til onsdag formiddag med at få projektet gjort helt færdigt, fortæller udførelseschef Torben Gade fra Region Nordjylland.

Se timelapsen her:

Til gengæld blev de ni dieselgeneratorer, der skal levere el-produktionen fra nødstrømsanlægget monteret tirsdag, så ventetiden blev udnyttet optimalt.

- Nu mangler vi det rent montagemæssige i forbindelse med nødstrømsanlægget, og det vil der gå nogle måneder med. Vi regner med i august at kunne prøve anlægget af og får motorerne tjekket af om de leverer den strøm, vi skal bruge, og ved samme lejlighed få tjekket , at skorstenen virker som planlagt. Men selve monteringen af skorstenen er færdig, konstaterer Torben Gade.

Hvis den oprindelige tidsplan for supersygehuset havde holdt, så havde tidspunktet for færdiggørelsen af nødstrømsanlægget passet ret præcist med færdiggørelsen af selve hospitalet, men der har været en del forsinkelser på supersygehuset, som nu ikke forventes klar til indvielse før ind i 2024 - godt og vel to år forsinket i forhold til de oprindelige planer.