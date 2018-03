Se listen: Her skal skolelærerne strejke i Nordjylland

DANMARK: 5.516 lærere vil blive berørt, hvis lønmodtagere og arbejdsgivere ikke bliver enige om en ny overenskomst inden 4. april.

Danmarks Lærerforening har nu offentliggjort, hvilke skoler der vil blive berørt af en strejke, hvor lærerforeningens medlemmer er beskæftiget.

Og der bliver ikke skudt med spredehagl. I Nordjylland er det således kun skoler i Aalborg Kommune, der bliver berørt af en strejke, og netop Aalborg ser ud til at være den kommune, hvor flest folkeskoleelever på landsplan kan risikere at skulle undvære undervisningen.

Lærerforeningen skriver på sin hjemmeside, at det ikke kan udelukkes, at arbejdsgiverne i kommunerne og regionerne vil reagere med at varsle lockout over for store dele af de overenskomstansatte inden for kort tid.

Forligsmand Mette Christensen har indkaldt parterne på det kommunale og på det regionale område til møde. Hun har mulighed for at udsætte tidspunktet for, hvornår en konflikt træder i kraft, med op til to gange 14 dage. Det er derfor ikke givet, at en konflikt træder i kraft 4. april.

Lærerforeningens liste over nordjyske skoler, der kan blive ramt af konflikt, ser sådan ud:

Bislev Skole

Byplanvejens Skole

Ellidshøj Skole

Farstrup Skole

Ferslev Skole

Filstedvejens Skole

Frejlev Skole

Gandrup Skole

Gistrup Skole

Gl. Hasseris Skole

Gl. Lindholm Skole

Grindsted Skole

Gudumholm Centralskole

Gug Skole

Hals Skole

Herningvej Skole

Hou Skole

Højvangskolen

Klarup Skole

Kongerslev Skole

Kærbyskolen

Langholt Skole

Mellervangskolen

Mou Skole

Nibe Skole

Nr. Uttrup Skole

Nørholm Skole

Nøvling Skole

Sebber Skole

Seminarieskolen

Skansevejens Skole

Sofiendalskolen

Stolpedalsskolen

Sulsted Skole

Svenstrup Skole

Sønderbroskolen

Sønderholm Skole

Tofthøjskolen

Tornhøjskolen

Tylstrup Skole

Ulsted Skole

Vadum Skole

Vejgaard Østre Skole

Vestbjerg Skole

Vester Hassing Skole

Vester Mariendal Skole

Vesterkærets Skole

Vodskov Skole

