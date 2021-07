Se listen: Disse videregående uddannelser fører til den højeste startløn - og den laveste

NORDJYLLAND:28. juli får tusindvis af unge besked på, om de er kommet ind på deres drømmeuddannelse. De fleste vil bare glæde sig over at blive optaget, og bekymrer sig lige nu ikke så meget om jobmuligheder og løn på den anden side af studiet.

En analyse fra Dansk Erhverv viser, at 8 procent af de unge, der i 2018 blev uddannet fra Aalborg Universitet, et år efter fuldført uddannelse stadig må tage til takke med en løn, der er lavere, end hvis de havde taget en kort videregående uddannelse.

Ifølge Dansk Erhverv er det en bekymrende indikation på, at de er landet i et job, der "ikke matcher deres uddannelsesniveau" - altså, at de beskæftiger sig med noget andet end det, de er uddannet til. Omvendt kan man argumentere med. at de unge har vist sig parate til at tage et andet job, mens de arbejder på at finde fagrelevant beskæftigelse.

Dansk Erhverv efterlyser en bedre balance mellem udbud af uddannelser og de efterfølgende jobmuligheder - det kræver ifølge organisationen, at man lægger små uddannelser sammen og helt nedlægger uddannelser med høj ledighed, så man kan styrke de resterende.

Her kan du se højeste og laveste medianløn for dimittender fra Aalborg Universitet:

En række af Aalborg Universitets uddannelser, med hjemsted i København og Esbjerg, tegner sig for en løn, der er højere end de tal, vi angiver i grafikken - de gælder udelukkende uddannelser, der er placeret i Nordjylland.

Her kan du se højeste og laveste medianløn for dimittender fra Professionshøjskolen UCN:

Her kan du se højeste og laveste medianløn for dimittender fra Martec:

Her kan du se højeste og laveste medianløn for dimittender fra Erhvervsakademi Dania i Hobro:

Ikke overraskende er det Aalborg Universitets uddannelser, der tegner sig for de højeste startlønninger, skarpt fulgt af maskinmesteruddannelsen fra Martec i Frederikshavn, med en gennemsnitsstartløn på godt 40.000 - en installatør uddannet på UCN har en medianløn på knap 40.000.

Startløn på kort, mellemlang eller lang uddannelse: Gennemsnitsmedianløn: Kort videregående uddannelse: 28.625 kr. F.eks. datamatiker, energiteknolog, finansøkonom, markedsføringsøkonom, multimediedesigner, skibsfører Mellemlang videregående uddannelse: 34.449 kr. F.eks. jordemoder, fysioterapeut, folkeskolelærer, sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog, maskinmester samt AAU-professionsbacelor indenfor bl.a Byggeri og Anlæg, bygningskonstruktur, elektronikingeniør Lang videregående uddannelse: AAU-uddannelser m. kandidat indenfor f.eks. landinspektørm jura, medicin, sociologi, arkitektur, turisme, design, filosofi VIS MERE

Uddannelser, hvor der er gode chancer for job - eller stor risiko for ledighed:

