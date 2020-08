Se listen: Her bliver det solgt flest sommerhuse

NORDJYLLAND:For ti år siden var hverken surdej og sommerhuse ikke noget, man delte på Instagram. Men så kom corona, staycation og tid til eftertanke, og vupti! Surdejen er hævet ud over alle sociale medier og sommerhuse til salg er snart lige så sjældne som ulve på Sjælland.

Boligsiden.dk har lavet en opgørelse over sommerhussalget i første halvår af 2020, og blandt de nordjyske postnumre ligger der tre i top-10 over flest salg ifølge Boligsiden. Det er Hadsund, Løkken og Hals, der med henholdsvis 147, 143 og 140 salg sniger sig ind på 8., 9. og 10. pladsen på listen. Hos nummer et på listen, Ebeltoft, er der solgt 246 sommerhuse i halvåret.

Flest solgte sommerhuse på postnummer POSTNUMMRER OG BYANTAL SALG I FØRSTE HALVÅR 2019ANTAL SALG I FØRSTE HALVÅR 2020UDVIKLING 8400, Ebeltoft12724694% 4873, Væggerløse14122257% 4500, Nykøbing Sj14321550% 3630, Jægerspris11120080% 3250, Gilleleje10517062% 6960, Hvide Sande10216663% 6950, Ringkøbing11516140% 9560, Hadsund7814788% 9480, Løkken66143117% 9370, Hals7214094% 3210, Vejby10712618% 4560, Vig7412164% 4573, Højby8511940% 4200, Slagelse6911871% 6857, Blåvand9510814% 3100, Hornbæk6310770% 7130, Juelsminde5310394% 8585, Glesborg4797106% 4970, Rødby779523% 4736, Karrebæksminde4594109% 4400, Kalundborg4492109% 8420, Knebel4090125% 6720, Fanø548863% 9492, Blokhus678730% 4583, Sjællands Odde528767% 6893, Hemmet508570% 4540, Fårevejle688424% 4300, Holbæk3484147% 3300, Frederiksværk698117% 3120, Dronningmølle487965% 5450, Otterup447775% 6990, Ulfborg427783% 6830, Nørre Nebel427579% 8300, Odder507448% 3230, Græsted497349% 4050, Skibby397285% 6792, Rømø386879% 4571, Grevinge3068127% 4780, Stege2568172% 9300, Sæby2566164% 4593, Eskebjerg346488% 9640, Farsø3163103% 7673, Harboøre376268% 9800, Hjørring356277% 4281, Gørlev2362170% 6470, Sydals2361165% 7700, Thisted475823% 4480, Store Fuglede305893% 3370, Melby415637% 4581, Rørvig355351% 6100, Haderslev285389% 9493, Saltum345253% 6094, Hejls285182% VIS MERE

Det er måske ikke overraskende, at de tre klassiske sommerhusområder kan tegne sig for mange salg i et halvår, hvor sommerhuse altså pludselig var noget, man skulle have - men lidt længere nede på listen har et par andre nordjyske postnumre, der nok ikke er kendt i den brede, nationale offentlighed som sommerhusområder, sneget sig ind med et par procentvise gedigne salgshop.

I Vendsyssel er det Sæby, hvor salget er steget med 164 fra 2019 til 2020, nemlig fra 25 til 66 gennemførte handler, der springer frem. Blandt de lokale er man nok udmærket klar over områdets kvaliteter med blide strande, Sæbys charmerende gamle bykerne og havnen. Længere sydpå er det Farsø, der trækker køberne til. 63 handler blev det til, og det er jo nok Limfjorden og Risgårde Brednings vandre, der trækker.