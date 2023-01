Se listen: Her kommer du i berøring med giftigt stof

PFAS er blevet konstateret i økologiske æg fra landbrug landet over.

Og inden for de seneste år er høje niveauer af PFAS-stoffer fundet flere steder som i oksekød fra kogræsserforeninger i Korsør og i Odense, ligesom at Miljøstyrelsen i 15 år har haft kendskab til fund af PFAS-stoffer i dansk regnvand.

Fluorstofferne er sat i forbindelse med blandt andet nedsat fertilitet, svækket immunforsvar, hormonforstyrrelser, forhøjet cholesterol og kræft.

Og det er ubehageligt, når nye fund dukker op i medierne. Men, måske uden at være klar over det, er du udsat for PFAS, der er op til 200.000 gange giftigere end pesticidrester, hver eneste dag gennem hudpleje, overtøj, stegepander og meget mere.

Her har vi samlet 9 råd fra Forbrugerrådet Tænk, hvor du kan skrue ned for flourstofferne i din hverdag. Derudover får du svar på, hvorvidt du skal skille dig af med de produkter, der indeholder PFAS.

Hvad er PFAS? PFAS dækker over en stor gruppe af kemiske stoffer, der blandt andet har vand-, snavs- og fedtafvisende egenskaber. Fluorstoffer har særlige egenskaber, og det har ført til at brugen er meget udbredt. Stofferne bliver fx brugt i en lang række hverdagsprodukter som fx tøj, sko, mademballage og plejeprodukter. Stofferne kan skade miljø og sundhed, samtidig med at de ikke nedbrydes. Derfor er der stor bekymring for dem. PFAS er også kendt under navnene: Fluorstoffer

Perfluorerede stoffer

PFC’er

Fluorcarbon

PFAS kan også gemme sig bag betegnelserne PFOA; PFOS, PTFE, Teflon og Gore-tex. Kilde: Forbrugerrådet Tænk VIS MERE

1. Vælg det rigtige overtøj

Foto: Henrik Bo

Forbrugerrådet Tænk har testet udendørstøj som vinterstøvler til børn, flyvedragter og skaljakker, der i flere tilfælde er imprægneret med PFAS-stoffer. Kun tre ud af 11 af de skaljakker, der blev testet, er helt fri for flourstoffer både i jakkens imprægnering og membran.

Følgende udendørstøj kan indeholde stofferne:

Jakker, skaljakker og outdoor-jakker

Skitøj, skijakker og skibukser

Regnjakker og regnbukser

Flyverdragter og overtræksbukser

Vanter, luffer og handsker

Vandrestøvler og vandresko

Støder du på mærket Gore-Tex, indeholder det fluorstoffet PTFE. Miljøstyrelsen fraråder udendørstøj med fluorstoffer.

For at undgå PFAS, skal du kigge efter PFC-fri PFAS-fri Uden fluorstoffer Fluorine free Fluorcarbon fri Vær opmærksom på, at udtryk som PFOA- og PFOS-fri ikke er en garanti for, at der ikke er brugt andre fluorstoffer. Kilde: Forbrugerrådet Tænk VIS MERE

2. Tjek din kosmetik

Arkivfoto: Kirsten Østergaard

I en test på ansigtscremer, for både mænd og kvinder, finder Forbrugerrådet Tænk fluorstoffer, der er problematiske for sundhed og miljøet.

Du kan tjekke din kosmetik for PFAS med appen 'Kemiluppen'. Ansigtscremer med PFAS får den dårligste kemibedømmelse, C-kolben.

Vælg i stedet Svanemærket og Den Blå Krans, hvis du vil være sikker på at undgå de hormonforstyrrende stoffer.

3. Din stegepande kan være sundhedsskadelig

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Non-stick-belægning på fx gryder, pander, bageforme og grillmåtter indeholder ofte fluorstoffer med vand- og fedtafvisende egenskaber. Ved almindelig brug udskilles stofferne ikke, men sagen er en anden, hvis potter og pander overophedes.

Vælger du en pande uden fluorstoffer, hjælper du også til, at der ikke udledes fluorstoffer fra produktionen.

4. På overflader og i nullermænd

Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix

Du kan holde niveauet af PFAS-stoffer nede i dit hjem ved at holde det rent.

Møbler, tøj og sko kan over tid afgive fluorstoffer, som sætter sig i indeklimaet og blander sig med støv og nullermænd.

Støvsug ugentligt, tør støv af og luft ud to gange dagligt. På den måde kan du fjerne uønsket kemi fra dit indeklima.

5. Tandtråd med det forkerte fluor

Arkivfoto: Lars Pauli

Hver tredje tandtråd indeholder fluorstoffet PTFE.

Tandtråd kan også indeholde den samme slags fluor, som findes i tandpasta. Det kaldes uorganisk fluorid og hjælper med at forebygge huller i tænderne.

Fluor eller fluorid er ikke det samme som fluorstoffet PTFE, og derfor kan du roligt købe tandtråd med fluor.

Du kan ofte se på indpakningen, om tandtråden indeholder PTFE. Men vær opmærksom på, at virksomheden ikke er forpligtiget til at oplyse, om produktet indeholder PTFE.

Alle har flourstoffer i kroppen Forskere vurderer, at stort set alle mennesker på jorden indeholder fluorstoffer i kroppen. Det gælder også helt nyfødte, da fluorstoffer vandrer fra moderen til barnet under graviditeten. En rapport fra Nordisk Ministerråd fra 2019 anslår, at ca. 1.000 borgere dør årligt i Norden pga. den nuværende udsættelse for fluorstoffer, og de samlede udgifter for fluorstoffernes uønskede effekter på vores sundhed løber i Norden op i mellem 2,8 og 4,6 milliarder euro. Kilde: Forbrugerrådet Tænk VIS MERE

6. Imprægneringsspray

Arkivfoto: Torben Hansen

Du er nok allerede med på, at imprægnering næppe er noget, man skal indånde for meget af.

Men faktisk kan produktet også indeholde PFAS-stoffer, og du kan derfor med fordel gå efter imprægnering uden stofferne for at passe endnu bedre på dig selv, når skoene trænger til en omgang.

Brug i stedet midler, der er baseret på en blanding af voks og paraffin, brug gerne pumpe frem for spray, og imprægnér altid udendørs.

7. Vælg en bedre facademaling

Arkivfoto: Mette Nielsen

Også når det kommer til maling og træbeskyttelse, kan det være en god idé at holde øje med, hvorvidt det indeholder flourstoffer, der er med til at gøre overfladen vandafvisende.

Visse produkter markedsføres med, at de indeholder teflon, som er fluorstoffet PTFE. Undgå maling og træbeskyttelse, der indeholder det.

Vælg i stedet maling, der er mærket med miljømærkerne Svanen eller Blomsten. Her stilles en række krav til, at der ikke må bruges fluorstoffer.

8. Vælg en god skismøring

Foto: Ruben Sprich/Reuters/Ritzau Scanpix

Skiferien banker på for mange, og skisportsområder har tidligere fået målt høje niveauer af fluorstoffer i naturen.

Skismøring kan nemlig indeholde uønskede fluorstoffer, der kan spredes på pisterne og ophobe sig i naturen.

For at udsætte dig selv for mindst mulig PFAS, kan du kan finde, eller spørge efter, voks uden fluorforbindelser.

Det samme gælder voks til biler, ligesom cykelolie og -spray kan også indeholde fluorstoffer. Det er ofte stoffet PTFE.

9. Mad

Foto: Claus Søndberg

Og så anslår forskere, at mad er den største kilde til fluorstoffer. Du kan fx finde stofferne i kød, mælkeprodukter og fisk.

Drikkevand kan også i nogle tilfælde indeholde fluorstoffer.

