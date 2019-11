Se listen: Her stiger hussalget mest i Nordjylland

NORDJYLLAND:I syv ud af 10 nordjyske kommuner er der solgt flere huse i år sammenlignet med sidste år. Det viser tal fra boligsiden.dk.

Højdespringeren er Morsø Kommune, hvor der fra januar til og med oktober i år blev solgt 14 procent flere huse i forhold til de samme periode sidste år. Nemlig 155 huse i år mod 136 året før.

Antallet af hushandler er dog størst i Aalborg Kommune. Her blev der solgt 1483 huse fra januar til og med oktober i år, en stigning på otte procent i forhold til samme periode i 2018.

Boligsiden har sammenlignet tallene for alle landets kommuner og konkluderer, at flere er begyndt at køber huse uden for de store byer.

- Generelt kan vi konstatere, at hussalget især rykker frem i de mellemstore byer. De, der drømmer om et liv uden for storbyerne, tør tage springet nu takket være højkonjunkturen og de lave renter, og dermed stiger interessen for huse i store dele af landet, udtaler boligøkonom Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk, i en pressemeddelelse.

Ejendomsmægler Ole Gørtler Laustsen fra Nybolig i Nykøbing Mors bekræfter, at hussalget er gået frem:

- Vi har solgt flere ejendomme de sidste 12 måneder i forhold til de foregående 12 måneder.

Han mener, at de lave renter på boliglån er en af forklaringer.

- Og der er flere købere i markedet. Købere, som er klar til at handle, siger Ole Gørtler Laustsen.

- Vi oplever ikke så ofte som tidligere, at købere får nej til lån i pengeinstitutter og hos realkreditinstitutter, oplyser han.

Det skyldes, at køberne generelt har god indtægt og fornuftig økonomi, fortæller ejendomsmægleren.

Her kan du se listen over hussalget i de nordjyske kommuner:

Læsø Kommune er ikke talt med, da antallet af hushandler er under 50.