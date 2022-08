Se listen: Så grøn er din kommune

NORDJYLLAND:De jyske kommuner gør det langt bedre end de sjællandske. Det mener de danske virksomheder i hvert fald, når det kommer til grøn udvikling.

I en ny undersøgelse fra Dansk Industri er over 7.900 danske virksomheder blevet spurgt om deres tilfredshed med kommunens indsats for den grønne udvikling, og i opgørelsen over de grønneste kommuner er det altså de jyske kommuner, der topper. Alligevel er der kun en enkelt nordjysk kommune i top-ti.

Øverst på listen ligger Skive Kommune efterfulgt af Odder, Herning og Silkeborg. På 5. pladsen kommer Frederikshavn, som først får selvskab af en anden nordjysk kommune på 21. pladsen, nemlig Morsø Kommune.

På listen herunder kan du se, hvor din kommune ligger placeret på Dansk Industris opgørelse over de grønneste kommuner i Danmark.

Her kan du se de nordjyske kommuners placering på DI's opgørelse over de grønneste kommuner Frederikshavn (5. plads) Morsø (21. plads) Vesthimmerland (26. plads) Rebild (28. plads) Thisted (33. plads) Aalborg (43. plads) Mariagerfjord (57. plads) Hjørring (62. plads) Brønderslev (71. plads) Jammerbugt (79. plads) Kilde: Dansk Industri VIS MERE

Opgørelsen er baseret på syv parametre. Virksomhederne, der indgår i undersøgelsen, er hver især blevet stillet tre spørgsmål, som handler om grønne indkøb, initiativer fra kommunen, der understøtter virksomhedens mulighed for at udvikle sig grønt og kommunens fokus på at fremme bæredygtig transport. I opgørelsen er der desuden taget højde for energimærkningen af kommunale bygninger, genanvendelse af affald og andelen af grønne biler.