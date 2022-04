Se listen: Så mange skattekroner får borgerne tilbage i din kommune

NORDJYLLAND:- Jubii! Jeg har fået ca. 5.000 kroner tilbage i skat!

Sådan har mange nordjyder formentlig reageret i dag, fredag, hvis de tjekkede saldo på deres bankkonto.

For netop fredag 8. april er dagen, hvor Skattestyrelsen starter tilbagebetalingen af overskydende skat for 2021.

I alt skal næsten 20 milliarder kroner tilbagebetales til 3,7 millioner borgere, oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

I Nordjylland skal knap 375.000 borgere have tilsammen næsten to milliarder skattekroner retur. I gennemsnit får de hver 5.199 kroner tilbage i overskydende skat, fremgår det af tal fra Skattestyrelsen.

Rebild i top - Thisted i bund

I Nordjylland er det især borgere i Rebild Kommune, der kan glæde sig til at få overskydende skat tilbage - de får i gennemsnit 5.648 kroner retur.

Omvendt må borgere i Thisted Kommune konstatere, at de får mindst, når de gælder tilbagebetaling af overskydende skat, nemlig i gennemsnit 4.930 kroner.

Beløbene gælder de borgere, der har betalt for meget skat i 2021 - og det er ikke alle borgere i kommunerne.

Skat: Tjek selv tal

Selv om mange nok vil juble over at få skattekroner tilbage, bør man selv tjekke sine skatte-oplysninger, opfordrer Skattestyrelsen:

- Mange synes, at det er en festdag, når de modtager deres overskydende skat. Men husk at den overskydende skat er et udtryk for, at man har betalt for meget i skat i løbet af 2021. Mit råd til dem, der får penge udbetalt i dag, er derfor at tjekke, at forskudsopgørelsen for i år stemmer, så man ikke kommer til at betale for lidt eller for meget i skat i løbet af året, siger underdirektør Jan Møller Mikkelsen i pressemeddelelsen fra Skattestyrelsen.