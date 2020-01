Se listen: Sådan har huspriserne udviklet sig i din kommune

NORDJYLLAND:Det går op og ned med huspriserne, og ser man over de seneste 10 år, er priserne steget i fire nordjyske kommuner. Endda pænt meget i én af kommunerne.

Omvendt er huspriserne faldet i et par andre kommuner i landsdelen.

Det viser en ny opgørelse fra boligsiden.dk, som har sammenlignet udviklingen for huspriserne i landets kommuner fra januar 2010 til og med december 2019.

Fremgang fra 2015

I 62 kommuner er husene gennemsnitligt blevet mere værd på de 10 år, og i nogle af de kommuner er prisstigningerne større end det såkaldte nettoprisindeks, selv når der tages højde for inflationen, oplyser boligsiden.dk.

Med andre ord - husenes reelle værdi er vokset. Og stigningerne er især sket de seneste år.

- Boligmarkedet var i begyndelsen af 2010'erne fortsat præget af finanskrisen, som i den grad satte sit præg på husprisernes udvikling i årtiet. Fra foråret 2011 og frem til starten af 2013 faldt priserne for derefter at stabilisere sig. Først med rentefaldet i 2015 begyndte det at gå fremad igen, og den største stigning i huspriserne har vi først set i de seneste par år, udtaler Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden, i en pressemeddelelse .

Boligsiden har kun opgjort prisudviklingen for seks nordjyske kommuner, da man ikke har nok talmateriale fra de seneste 10 år for de resterende kommuner i landsdelen.

Her er huspriserne steget

Ud fra de tal, Boligsiden har analyseret, er huspriserne de seneste 10 år steget mest i disse nordjyske kommuner (tal i parentes er salgsprisen pr. kvm. i januar 2010):

1: Aalborg: 35,7 procent. Salgspris i december 2019: 15.046 kr./kvm. (11.091 kr./kvm.)

2: Hjørring: 16,9 procent, 8.130 kr./kvm. (6.952 kr./kvm.)

3: Brønderslev: 15,5 procent, 8.708 kr./kvm. (7.537 kr./kvm.)

4.: Frederikshavn: 4,0 procent, 9.462 kr./kvm. (9.099 kr./kvm.)

Det såkaldte nettoprisindeks er i samme periode steget knap 13 procent, så i kommunerne Aalborg. Hjørring og Brønderslev er den gennemsnitlige kvadratmeterpris altså vokset mere - husenes reelle værdi er steget. Det gælder dog ikke i Frederikshavn Kommune.

Her er huspriserne faldet

I både Vesthimmerland og Jammerbugt kommuner er de gennemsnitlige salgspriser faldet det seneste årti:

Vesthimmerland: - 4,7 procent. Salgspris i december 2019, 6.842 kr./kvm. (7.182 kr./kvm.)

Jammerbugt: - 5,7 procent, 7.504 kr./kvm. (7.956 kr./kvm.)

Boligsiden har ikke opgjort prisudviklingen i kommunerne Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild og Thisted.