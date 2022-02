Se med live: Debat om krigen i Ukraine

Rusland har invaderet Ukraine, og dermed har Rusland også trådt over tærsklen til Europa. Den sikkerhedspolitiske situation er totalt forandret, og den kolde krigs spøgelse hænger som en dyne over Europa.

Derfor inviterer Institut for Politik og Samfund ved Aalborg Universitet og Det Nordjyske Mediehus tirsdag aften til højaktuel debat om situationen i Ukraine og Europa lige nu. Her vil et panel debattere de mest presserende spørgsmål foran et publikum i Aalborg Universitets lokaler på havnen i Aalborg. Debatten vil også blive livestreamet på Nordjyske.dk fra klokken 19:00-20:30.

Panelet består af folketingspolitiker Marie Krarup, postdoc ved Aalborg Universitet Casper Sakstrup, ekstern lektor ved Aalborg Universitet Jeppe Trautner og journalist på forsvarsmediet OLFI Kasper Junge Wester. De skal komme med deres bud på, hvordan vi er endt med krig i Europa, og hvad fremtiden bringer.

Fra flere sider bliver der allerede nu snakket om en ny kold krig. Forsker Jeppe Trautner ser det som en risiko, at Putin vil gå efter de baltiske lande efter Ukraine. Vidt og bredt bliver der snakket om Nato, EU, oprustning, sanktioner og flygtningestrømme. Og hvad med Forsvaret - er det danske militær overhovedet rustet til de kommende udfordringer?

Alt det, og sikkert meget mere, skal vi blive klogere på tirsdag aften.