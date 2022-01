Se med live: Nu ophæves coronarestriktioner

NORDJYLLAND:Statsministeriet har indkaldt til pressemøde i Spejlsalen 18.30. På dagsorden er ophævelsen af coronarestriktioner.

Tidligere onsdag kom det frem, at fra og med 1. februar ophæves alle restriktioner. Det betyder altså, at vi kan vinke farvel til mundbind og coronapas i næste uge.

Det forventes dog, at der stadig vil være krav om coronatest ved indrejse til Danmark for personer, der ikke er vaccineret eller er immune ved for nylig smitte.

Det forventes, at det er disse beslutninger, som statsminister Mette Frederiksen (S) vil kortlægge til aftenes pressemøde.