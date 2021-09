Regeringen vil have flere i arbejde - lige nu præsenteres ny reform

Flere danskere skal i arbejde. Det er grundtanken bag regeringens reformudspil, der har fået navnet "Danmark kan mere 1".

Reformen præsenteres tirsdag klokken 10, og du kan se det hele øverst i artiklen.

Til præsentationen vil statsminister Mette Frederiksen (S), finansminister Nicolai Wammen (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) deltage.

Flere medier, blandt andet DR og TV 2, skriver, at regeringen blandt andet vil skære i dagpengesatsen for nyuddannede og indføre en 37 timers aktiveringspligt for visse grupper i kontanthjælpssystemet.