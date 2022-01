Se med live: Pressemøde om corona og restriktioner

DANMARK:Fra klokken 18 onsdag er der pressemøde om den aktuelle status på covid-19. Du kan se med live i artiklen her.

Her vil blandt andre sundhedsminister Magnus Heunicke (S) deltage. Derudover vil også kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum og Sundhedsstyrelsens ditto, Søren Brostrøm, deltage.

Pressemødet kommer oven på et møde i Folketingets Epidemiudvalg, der startede klokken 15.15. Her skulle der tages stilling til restriktionerne i samfundet, der står til at udløbe snart.

Epidemikommissionen, der rådgiver regeringen og Folketinget, har anbefalet, at restriktionerne lempes på flere områder.

Blandt andet lægges der op til, at biografer, koncertsteder, teatre og kulturhuse kan genåbne i et vist omfang.