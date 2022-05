Se nordjydernes billeder fra tændte lys i vinduerne

NORDJYLLAND:Onsdag aften bad vi på Facebook om billeder fra de mange lys, der sættes i vinduerne 4. maj.

Det sker som markering af afslutningen på 2. verdenskrig - og i år også med den ekstra dimension at vise sympati med borgerne i Ukraine.

Og man må konstatere, at nordjyderne holder fast. At traditionen stadig lyser op.

For vi modtog en stor mængde fotos. Tak for det - tak for at være med i det sammenhold, der er i at vise foragt for krig og glæde over friheden.

Her kan du se en masse af de fotos, vi modtog i opslaget på Nordjyskes Facebookside - hvor du kan se flere:

Nordjyderne tændte lys i vinduerne.