Se nordjydernes snebilleder

NORDJYLLAND:Så kom årets første rigtige snedag, og vi er vilde med det her i Nordjylland. Vi efterspurgte nordjydernes sne-billeder på NORDJYSKEs Facebook-side, og det strømmede ind med snemænd/damer, sne-engle, snedækkede landskaber etc. Vi har taget af et uddrag af de mange billeder her:

Galleri - Tryk og se alle billederne.

Du har mulighed for at se mange flere sne-billeder på NORDJYSKEs Facebook-side, hvor du også har mulighed for at dele dit eget sne-billede.