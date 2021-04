Se oversigten: Sådan fordeler indbruddene sig i Nordjylland

Botrygt.dk og Nabohjælp har disse råd til, hvordan du kan forebygge indbrud:

Vis, at du er hjemme. Med uforudsigelighed kan indbrudstyven ikke vide sig sikker på, om et hus er tomt, eller om naboen følger med på den anden side af hækken. Indbrudstyve foretrækker øde kvarterer.

Arbejder du hjemme, så brug et lille afbræk i arbejdsdagen til en rundtur i kvarteret, tømme postkassen eller gå ud i haven, mens du klarer en telefonsamtale. Kan du arbejde hjemme forskellige dage om ugen, får tyve svære ved at finde ud af, hvornår du ikke er hjemme.

Lav aftaler med de naboer, der er hjemme. Ser du noget mistænkeligt, kan du bruge Nabohjælps app til at få den viden ud til hele nabolaget. Så bliver alle naboerne mere opmærksomme, og det kan hjælpe til at holde tyvene væk.

Gør det så svært som muligt at bryde ind. Brug gode, solide låse, og forstærk vinduer og døre med sikringsbeslag. Beskærer buske og hække ud til vejen, så det ikke er så nemt at skjule sig.

Lad ikke skovl eller andre haveredskaber stå udenfor. Tyven er ofte på udkig efter redskaber til at begå indbrud. Så gem værktøj og redskaber væk.

Pas på med pakkelevering. Selv om fragtfirmaerne gerne sætter varerne på trappestenen, når du ikke er hjemme, bør du tænke dig om. Varerne kan sende et signal om, at huset står tomt. Få leveret dine pakker et andet sted, eller få naboen til at tage imod, hvis du ikke er hjemme.

Ring altid 112, hvis du ser en person, der er ved at bryde ind i en bolig. Bemærker du noget mistænkeligt i kvarteret, som ikke kræver omgående udrykning, så ring til politiet på tlf. 114.

