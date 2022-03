Eleverne har talt: Små gymnasier går en hård tid i møde

NORDJYLLAND:Ikke alle unge nordjyder, der har søgt om at starte på en gymnasie-uddannelse, kommer ind på det gymnasium, de havde ønsket sig allermest.

De største og mest populære gymnasier i Aalborg har for mange ansøgere i forhold til, hvor mange elever de må optage.

Derfor vil nogle unge opleve, at de i stedet bliver fordelt til mindre gymnasier, de ikke havde som førsteprioritet, men som dog ligger i nærheden af, hvor de bor.

Senest 30. april vil alle få endelig besked om, hvor de er optaget.

Så mange har søgt

I alt har 4666 unge nordjyder søgt ind på almene gymnasier og erhvervsgymnasier i år. En lille stigning i forhold til 4623 året før.

De fleste af de unge har stx - det almene gymnasium - som førsteprioritet.

Sammenlagt er antallet af ansøgere til hf faldet lidt i Nordjylland - fra 740 forrige år til 723 i år. Mest populær er Aalborg Katedralskole med 117 ansøgere til hf.

Antallet af ansøgere til HHX/erhvervsgymnasier i Nordjylland er også faldet lidt, fra 1118 forrige år til 1049 i år. Aalborg Handelsgymnasium er det absolut største.

HTX/tekniske gymnasier i Nordjylland har også oplevet en lille tilbagegang i ansøgere, fra 529 forrige år til 519 i år.

Det betyder forkortelserne • stx - studentereksamen (det almene gymnasium) • hf - højere forberedelseseksamen • hhx - højere handelseksamen (handelsgymnasium) • htx - højere teknisk eksamen (teknisk gymnasium) Kilde: Region Nordjylland VIS MERE

Tallene for gymnasier dækker over store geografiske udsving, for nogle af de mindre gymnasier har fået færre ansøgninger i år. Heriblandt Fjerritslev Gymnasium, hvor 49 unge har det som førsteprioritet - mod 60 året før.

Én million mindre om året

Hvis det ender med, at gymnasiet i Fjerritslev kun får 49 nye elever i år, vil det få konsekvenser:

- Det vil betyde én klasse mindre samt mindre i taxametertilskud, siger rektor Mikkjal Niels Helmsdal fra Fjerritslev Gymnasium.

Uddannelsesinstitutionerne får dels et fast tilskud, dels taxametertilskud, der afhænger af antallet af elever. Og i værste fald står gymnasiet i Fjerritslev til at miste én million kr. i årligt tilskud.

- Men jeg vil blive meget forbavset, hvis vi ikke får nogle af de unge, der nu skal omfordeles, siger rektoren i Fjerritslev.

Han frygter ikke for gymnasiets fremtid trods de færre ansøgere denne gang.

Faldet kan delvist forklares med, at omkring halvdelen af 9. klasse-eleverne i Jammerbugt Kommune i år har søgt om at fortsætte i 10. klasse, oplyser rektoren.

Tilfreds trods fald

Også Brønderslev Gymnasium & HF har fået færre ansøgere - 102 ansøgere til stx i år mod 129 året før.

Men det skyldes ekstraordinært mange ansøgninger i 2021 sammenlignet med årene før: 88 i 2019 og 89 i 2020.

- Så vi er tilfredse med dette års ansøgertal, siger rektor Per Knudsen fra Brønderslev Gymnasium & HF.

Geografisk skævt

Rektor Søren Hindsholm fra Nørresundby Gymnasium og HF er formand for fordelingsudvalget i Region Nordjylland. Det er udvalget, som fordeler ansøgerne til de nordjyske gymnasier.

Han skønner, at fire-fem procent af de unge i år vil blive omfordelt til gymnasier, de ikke har som førsteprioritet.

Det er problematisk, at de unge søger geografisk skævt ved valg af gymnasium, mener Søren Hindsholm.

- Danmark har som nation en interesse i, at landet ikke skævvrides. Men de unge har jo også en interesse i at få opfyldt deres ønsker, så her er der en konflikt mellem helheden og den enkelte borger, siger rektoren

Han glæder sig dog over, at ikke kun gymnasier i Aalborg har fået flere ansøgere. Også i Hjørring, Thisted og Vesthimmerland er der ret pæne ansøgertal.