Se videoen: ANR laver vanvittig støttesang

Coronapandemien hænger fortsat over os, og med den følger de mange restriktioner, som af flere omgange har lukket ned for hele brancher. Nu er flere politikere ude og opfordre til, at vi bruger vores penge lokalt for at støtte op om de erhvervsdrivende, der har det svært.

Det budskab vil ANR gerne bakke op om, og derfor gik de fire værter, Matilde Alexandra, Anders Wortmann, Claus Høyer og Camilla Gammelgaard en tur i studiet.

Resultatet blev sangen, der kort og godt hedder "Støt Lokalt", og de opfordrer alle til at bruge deres penge i lokalområdet. Bidraget har et tydeligt glimt i øjet, og der er heller ikke sparet på festlige elementer. Den har netop haft sin store premiere på radiostationen her til morgen.

- Jeg håber, folk vil være med til at viderebringe det glade budskab om at støtte lokalt, om ikke andet så for, at vi er sikre på, at ANR's værter forstår det helt, siger musikchef Jan Jensen, der tilføjer, at han også glæder sig til, at Anders og DJ Høyer får købt nogle nye trøjer.

Du kan høre sangen og se musikvideoen lige her: