Se videoen: Ny flok af delfiner set i Limfjorden

HALS:Der har de seneste dage været meldinger om flere delfiner omkring Hals og Egensen, hvor Limfjorden løber ud i Kattegat.

Og onsdag middag lykkedes det Mike Santis fra Aalborg at fange cirka fem delfiner på en video optaget lige ved indløbet til Limfjorden.

- Jeg var på vej fra Øster Hurup til Hals i min sejlbåd, da de pludselig kommer og svømmer foran båden, siger Mike Santis, der har set den delfin - eller de delfiner, der har holdt til i havnen i Aalborg.

- De her kom helt tæt på og virkede meget større. De sprang ikke helt ud af vandet, men rygfinnen og halen kom op, siger han.

Mike Santis mødte de cirka fem delfiner ved sejlmærkerne Salt og Peber lige over middag. Og han var langt fra den eneste.

- Der var mange både derude, og det var jo lidt sjovt, for der var virkelig noget at se på, siger han.

Mest udbredte art af delfiner

Delfinerne er sandsynligvis af arten øresvin, som flere halvkyndige personer har spottet omkring indsejlingen til Limfjorden de seneste par dage. Her er flere øresvin også set inde i fjorden mellem Aalborg og Egense.

Mens den - eller de - delfiner, der har holdt til i Aalborg Havn har været arten almindelig delfin, er de delfiner, der nu er set ved Hals af arten øresvin. Arkivfoto: Andreas Hejndorf

Øresvin er den mest udbredte delfinart. Den findes både i varme og tempererede have og er kendt for at være meget lærenem og tillidsfuld over for mennesker.

Øresvin kan blive op til fire meter og veje op til 650 kilo. Størrelsen varierer dog meget i forhold til, hvor den lever henne. De fleste steder bliver den lille hval omkring 2,5 meter og vejer omkring 200-300 kilo.

Der er tidligere på året set en flok af øresvin ved den vestlige indsejling til Limfjorden.