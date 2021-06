Se videoen: Kæmpe gasflamme kunne mærkes 100 meter væk

NØRRESUNDBY:En flamme, der nemt kunne have tiltrukket både brandvæsen og politi, hvis det ikke havde været 100 procent planlagt, ramte torsdag morgen Nørresundby.

Et lydtryk på omkring 110 dB og en flamme af otte meters højde var det, som gasdistributionsselskabet Evida sendte afsted, da de brændte naturgas af, fordi rørledninger skulle tømmes.

- Det er gået som planlagt og som forventet. Der har ikke været nogen afvigelser i vores afbrænding, som startede klokken 8.42 og kørte så cirka i 30 minutter, forklarer Jakob Koldborg Møller fra Evida, der har stået for afbrændingen.

Han fortæller, at der lå 9000 kubikmeter naturgas i de rørledninger, som skulle tømmes. Det svarer til omkring ti års forbrug for et nyere parcelhus.

Flammen, der var otte meter, blev sendt afsted fra en 12 meter høj mast og kunne ses fra et stort område i Aalborg, Nørresundby, Vodskov samt E45 Frederikshavsmotorvejen.

Foruden brandvæsen og politi var også beboere og virksomheder i området adviseret på forhånd.

Se i videoen herunder, hvordan det så ud, da flammen blev sendt i luften. Video: Lars Pauli

Den mest miljørigtige metode

Afbrændingen af naturgassen var den bedste måde rent miljømæssigt og økonomisk at gøre det på.

Det kunne dog have været gjort anderledes ved at sænke trykket på rørledningen, men det ville have gået ud over forbrugerne.

- Der er helt sikkert mange, der ville spørge, om vi kunne sænke trykket, men grunden til det er, at de forbrugere, vi har på rørledningen, skal have en vis mængde gas. Så før vi kunne nå at lave vores arbejde, ville de kunne have mærket det. Så afbrændingen var også for at sikre forbrugerne, siger Jakob Koldborg Møller.

Under hele afbrændingen var fire-fem teknikere konstant på stedet for at sikre ventiler og sende kvælstof ud i rørledningen, da den var tømt.

FAKTA Metoden med at afbrænde gassen kaldes flaring. Flaring benyttes, når en gasledning skal tømmes for gas i forbindelse med arbejde på gasledningen. Evida flarer gas i gennemsnit 1-2 gange om året. VIS MERE

Grunden til, at rørledningen skulle tømmes, skal ses fra et erhvervsmæssigt perspektiv.

Det er nemlig Coolshop, der har købt den grund, som gassen lå under, og derfor ville Evida gerne flytte rørledningerne. Coolshop bygger et stort lager på grunden.

- Vi skal ikke ligge i vejen for byudvikling, så så længe vi har en sponsor, gør vi det med glæde, forklarer Jakob Koldborg Møller.

Det er den tidligere ejer af grunden, som har betalt for tømningen af rørledningen.

