Se video: NORDJYSKE tester, om forsker-trick får mågerne væk fra din mad

NORDJYLLAND:Løsningen lyder næsten for god til at være sand: Hvis du stirrer på mågen, holder den sig fra din mad. Men noget tyder på, at den er god nok.

Konklusionen kommer fra vaske ægte forskning fra University of Exeter, hvor man har undersøgt, hvordan måger bliver påvirket af at blive kigget på af mennesker. Det norske medie VG har også med succes kunnet konstatere, at mågerne faktisk holder sig tilbage, når man kigger på dem.

Men virker tippet i Nordjylland? Se videoen herunder, hvor NORDJYSKE tester, om der er hold i tippet eller ej.

Desværre var det en nedslående oplevelse på havnefronten i Aalborg. Selvom man kunne fornemme, at mågen, man havde øjenkontakt med, var mere tilbageholdende, så dukkede der altid en ny måge op fra siden, som man ikke lige havde nået at få øjenkontakt med – og vupti! Så var maden hurtigt væk alligevel – nedstirren eller ej. Så enten er der for mange måger i Aalborg til at tricket virker, eller også er de nordjyske måger bare frækkere end de fleste – og det er jo heller ikke ligefrem nogen overraskelse.

Forskerne havde succes med tricket

Universitetet lavede selv et forsøg, hvor de lagde en pose pommes frittes på jorden. De forsøgte at teste 74 måger, men de fleste fløj væk. Faktisk var det kun 26 % af mågerne, der ville røre posen med mad, imens de blev nedstirret. Til gengæld var de længere tid om det. De måger, der turde trodse blikket og røre maden, var i gennemsnit 21 sekunder længere tid om at komme hen til maden.

Universitetet har siden fundet ud af, at hvis muligheden byder sig, foretrækker måger mad, som mennesker har rørt ved.

I eksperimentet blev mågerne præsenteret for to müslibarer, hvor et menneske havde haft fingrende i den ene. 79 procent af mågerne gik efter den müslibar, som mennesket havde rørt ved.

Så husk det, næste gang du spiser med nærgående måger i nærheden – de vil have den mad, du har rørt ved, så kig på dem. Så holder de sig forhåbentlig væk.