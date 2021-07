Se videoen: Ny ulv i Nordjylland

LILLE VILDMOSE: Den nordjyske ulv - kaldet GW781m, der holder til omkring Skagen, Ålbæk og den nordligste del af landsdelen - er med sikkerhed ikke længere den eneste ulv i Nordjylland.

For nogle uger siden så og filmede en medarbejder i Aage V. Jensen Naturfond således et nyt dyr i Lille Vildmose. Videobilleder fra et mobilkamera efterlader ingen tvivl. Der er tale om en ulv.

Det oplyser Aage V. Jensen Naturfond, der ejer en stor del af Lille Vildmose, således i en pressemeddelelse.

Naturfonden har mandag morgen også offentliggjort filmklippet på deres egen hjemmeside.

Vicedirektør i naturfonden, skovrider Jacob Palsgaard Andersen, er ikke i tvivl om, hvad man kan se på videoen.

- Jeg tror at alle, der har set videoen, ikke er i tvivl. Den er god nok. Der er tale om en ulv. Vi har i de sidste par uger talt med eksperter på området, og at vi nu har en ulv i Himmerland, passer meget godt med de observationer, der er gjort andre steder i Jylland, siger han i pressemeddelelsen fra fonden.

Begrænset viden

Det er dog begrænset, hvad man lige nu ved om ulven, der altså første gang blev set for et par uger siden.

- Vi ved ikke så meget endnu. Vi er i god dialog med forskningsmiljøet, og har besluttet at sætte nogle ekstra vildtkameraer op i området. Vi håber at kunne få friske billeder, som kan give os en indikation af, om ulven er blevet i området, eller om den blot er på gennemrejse. I nyere tid har ulven været i Danmark, dvs. i Jylland, siden 2012, hvor den første gang blev observeret i Thy, nord for Limfjorden. Det har derfor kun været et spørgsmål om tid før ulven også kom forbi Lille Vildmose. Og vi kan ikke udelukke, at der har været ulve i området tidligere, men at de bare ikke er blevet opdaget, siger vicedirektøren.

Hverken "tilhængere" eller "modstandere"

Der har været en voldsom debat for eller imod ulven i Danmark, men Jacob Palsgaard Andersen slår fast, at Aage V. Jensen er hverken ’tilhængere’ eller ’modstandere’ af ulve i Danmark.

- Ulven er fredet efter EU's habitats-direktiv og også i dansk jagt- og vildtforvaltningslov. Vi følger myndighedernes politik på området. Vi gør ikke noget for at tiltrække ulve til naturfondens naturområder, men vi gør heller ikke noget for at holde ulve væk, siger han.

- Men vi har en holdning til viden og formidling. Vi skal have mere viden og mere formidling om ulve.

- Ulven er tilbage i Danmark, og det tager tid at vænne sig til den tanke. Vi håber, at vi i Lille Vildmose, med vores monitoreringsindsats, kan bidrage med mere viden om ulve og deres påvirkning af det landskab de lever naturligt i. Vi vil med interesse følge med i, om ulven har slået sig permanent ned i Lille Vildmose, siger Jacob Palsgaard Andersen.

Kritik af byttedyr bag hegn

Lille Vildmose er på 76 kvadratkilometer, så ulven har gode muligheder for at gå ugeneret rundt, specielt fordi store dele af området - Tofte Skov og Høstermark Skov er kun tilgængelige for offentligheden på guidede ture.

Der er dog masser af føde i mosen, da der lever store mængder af kronhjort, vildsvin, rådyr, gæs og mange andre dyr, der kan mætte en ulv.

Og Aage V. Jensen Naturfond er klar over, at der sandsynligvis vil komme kritik af, at ulven kan gå på "rov" i en lukket indhegning, hvor dyrene ikke kan slippe ud.

- Jeg kan godt følge kritikken et stykke ad vejen. Men ulven er et naturligt hjemmehørende dyr i Danmark, og er en naturlig del af naturens kredsløb. Og det er naturens gang, at der er byttedyr og rovdyr. Lille Vildmose er et meget stort område på omtrent seks gange 12 kilometer, så jeg mener ikke der er noget uetisk ved at en ulv jager på så stort et område, siger Jacob Palsgaard Andersen i pressemeddelelsen fra Aage V. Jensen Naturfond.