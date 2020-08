Se videoen: Sådan laver du dine egne lækre donuts

NORDJYLLAND:Det er næppe gået nogens næse forbi, at donuts er populære for tiden. Faktisk så populære, at kunderne gladelig står i lange køer ude på gaden for at få fingrene i de runde kager, hvor toppingen kan være alt fra Oreo til surt slik.

Men har du en favorit-smag, som donut-butikkerne ikke laver, er du træt af at stå i lange køer, eller kunne du bare godt tænke dig selv at prøve kræfter med kagerne i køkkenet? Så se med her.

Amanda Juul Jensen og Mathilde Munksø Bentsen driver til dagligt madbloggen Mummum.dk fyldt med opskrifter, heriblandt en på donuts.

Se med i videoen, hvor de viser, hvordan du laver dine egne lækre donuts.

Mummums opskrift:

Hjemmelavede donuts – 16 stk.

Forberedelsestid: 30 minutter

Tilberedelsestid: 1 time og 30 minutter

Samlet tid: 2 timer

Beskrivelse:

Opskrift på de bedste hjemmelavede donuts, som er perfekte at lave til en festlig begivenhed. Der er mange muligheder for at pynte dem fint, så de ser indbydende ud.

INGREDIENSLISTE

80 g. smør

3 dl. mælk

25 g. gær

1 æg

5 spsk. sukker

1 tsk. vaniljesukker

1/2 tsk. salt

600 g. hvedemel

1 liter raps- eller solsikkeolie

TOPPING

200 g. flormelis

3 spsk. vand

20 g. kakaopulver

250 g. slik eller chokolade til topping

FREMGANGSMÅDE

1. Smelt smør i en gryde. Tilsæt mælk (blandingen skal være lillefinger-varmt). Hæld smør/mælkeblandingen over i en skål. Smuldr gær i og tilsæt æg, sukker, vaniljesukker og salt.

2. Tilsæt mel og ælt dejen til den er blank og smidig, og lad den hæve i 45-60 min.

3. Tag dejen ud på et meldrysset bord og rul den ud til cirka 0,5 cm tykkelse.

4. Brug et glas eller lignende til at skære cirkler ud (cirka 10 cm i diameter). Skær derefter en lille cirkel ud i midten.

5. Læg donuts over på en bageplade med bagepapir, og lad dem efterhæve i 30 minutter.

6. Varm olien i en gryde. Olien er klar, når du sætter en tandstik ned i den varme olie, og olien bobler omkring tandstikken. Fritér et par donuts ad gangen i cirka 30-60 sekunder på hver side (indtil de har en flot gylden farve). Pas på at olien ikke bliver for varm.

7. Lad dem afdryppe på en tallerken med fedtsugende papir (for eksempel køkkenrulle).

8. Rør din glasur sammen, fordel den henover dine donuts og pynt med slik og/eller chokolade.