Sejlbåd i brand - hurtig reaktion sikrede nabobåde

AMTOFT:Ejeren af en sejlbåd i Amtoft Havn mellem Fjerritslev og Feggesund kan takke andre bådejere på havnen for, at han stadig har et skib at stævne ud i fjorden med.

Tirsdag eftermiddag havde han forladt sin sejlbåd nogle timer før, at andre på havnen bemærkede, at der var en røgalarm på båden, som hylede.

Resolut fik de alarmeret Nordjyllands Beredskab via 112 - og samtidig havde de åndsnærværelse nok til få fjernet de både, der lå tættest på den brændende båd.

- Dem med både ved siden af undersøgte sagen og kunne godt se, der kom røg op fra motorrummet. Der var sket en kortslutning i batterikassen, fortæller indsatsleder Mogens Hansen fra Nordjyllands Beredskab.

Brandfolk fra stationerne i Fjerritslev og Frøstrup var hurtigt på stedet, og det lykkedes dem at begrænse skaderne til batterikassen.

- Og så er der også lidt røgskade, oplyser Mogens Hansen.