Seks nordjyske kommuner i kedelig top-ti - se smittetallet i din kommune

NORDJYLLAND:Nordjylland er forsat den danske region, der er hårdest ramt af corona.

Onsdagens opgørelse viser, at 42.717 nordjyder har fået en positiv coronatest indenfor den seneste uge, og set i forhold til antallet af borgere i regionen har Nordjylland dermed landets højeste incidenstal på 7227.

Incidenstallet er antallet af smittede pr. 100.000 indbyggere målt over de seneste syv dage.

Aalborg Kommune (incidens 7643) er den kommune, der i øjeblikket har det absolut højeste incidenstal i hele landet, men den er tæt efterfulgt af flere nordjyske kommuner, der konkurrerer om den ærgerlige førsteplads.

Faktisk gælder det, at hele seks nordjyske kommuner ligger i top-ti, når det kommer til de højeste incidenstal på landsplan. Det gælder, foruden Aalborg, også Brønderslev, Vesthimmerlands, Rebild, Thisted og Morsø kommune.

I tabellen herunder kan du se incidenstallet og antal smittede i de enkelte nordjyske kommuner indenfor den seneste uge:

Selvom de nordjyske smittetal er så høje, at det tidligere ville betyde, at kommunerne for længst var blevet anbefalet at indføre særlige smitteforebyggende tiltag, fortsætter dagligdagen de fleste steder, som den plejer.

Fra 1. februar ophørte modellen for, hvornår myndigheder anbefaler særlige smitteforebyggende tiltag i kommunerne som et led i udfasningen af alle corona-restriktioner.

Der blev onsdag registreret 42.948 bekræftede smittetilfælde i hele Danmark, og der er sket 459 nye indlæggelser, hvilket er 25 færre siden tirsdag.