Seks unge anholdt for at smadre øje på voldsoffer

JAMMERBUGT:En gruppe på omtrent ti mænd er mistænkte for brutalt at overfalde en mand i 40'erne, som bad dem om at sænke stemmerne. Det skete natten til lørdag 16. november i Kaas.

Manden var så forslået efter overfaldet, at han måtte indlægges. Han ene øje er ødelagt som følge af overfaldet.

Det grove overfald fik tirsdag politiet til at rykke ud mod Kaas med deres mobile politistation i håb om at modtage tips fra lokalbefolkningen om, hvem der står bag overfaldet.

Den strategi virkede, for torsdag formiddag havde Nordjyllands Politi anholdt seks unge mennesker, som menes at være blandt de, der overfaldt manden.

Den første mistænkte er en 17-årig mand fra Kaas' omegn. Han blev anholdt først og var derfor den første i grundlovsforhør.

Manden skal de næste tre uger sidde varetægtsfængslet, imens politiet undersøger overfaldet. Det skyldes primært voldens grovhed, fortæller Torben Kaufmann, der er anklager i sagen.

De fem andre skal fredag i grundlovsforhør.