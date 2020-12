Selvfølgelig bliver det jul uden gudstjeneste

Der findes ikke en recept på ægte julestemning, men for ikke så få af os plejer den at indfinde sig i eftermiddagstimerne juleaftensdag, måske lige i det øjeblik Dejlig Er Jorden bliver afsunget af et kæmpe, noget rustent kor i et fyldt kirkerum.

Men at "plejer" er midlertidigt sat på pause, kan ingen i kongeriget efterhånden være i tvivl om. Man behøver blot at kaste et blik på antallet af indlagte på sygehuse i hele landet, hvis man et øjeblik skulle have glemt alvoren i at lukke hele erhverv ned og sende alle børn og unge hjem fra uddannelsesinstitutionerne: En særdeles kritisk periode i et i forvejen aldeles pandemiprøvet år falder sammen med julemåneden.

Det er træls, men ikke overraskende. Og det er hårdt for mange, men for de fleste er der heldigvis meget tilbage at glæde sig over midt i tristessen. For eksempel kan man glæde sig over, at juleaftensdag efterfølger af juledag, 2. juledag og ikke mindst 3. juledag, hvor man forventer, at den første dansker får sin coronavaccine. Der er altså lys og håb at pejle efter.

Derfor er der ingen grund til at tage chancer med hinandens helbred, heller ikke selvom man kan hige efter den følelse, det giver at samles i et fyldt rum for at hæge om kernen i julen, julebudskabet.

"Plejer" kommer igen og måske endda endnu smukkere og stærkere, fordi vi har skullet leve uden. Hvis da ikke året i år bliver en begyndelse for nye traditioner, for julen er jo ikke statisk, selvom vi normalt kan lide at bilde os det ind. Hvem siger, at en julegudstjeneste ikke er smuk oplevelse i skumringen hjemme i sofaen, som både Tv2 og DR har på programmet? Og i øvrigt også vores egen nordjyske.dk, hvor vi sender juleaftensgudstjeneste fra Budolfi Kirke direkte fra kl 14, garanteret coronafri, men til gengæld med mulighed for at blive ramt af ægte julestemning.

Samtidig er man med til at sikre, at jorden rent faktisk er og bliver dejlig.