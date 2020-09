Selvom nordjyderne holdt ferie hjemme: Kun et enkelt sommerindbrud mindre

NORDJYLLAND:Antallet af indbrud i Nordjylland er faldet markant under hele corona-situationen. Og da mange nordjyder holdt sommerferie hjemme, så kunne man tro, at det store fald i antal indbrud ville fortsætte.

Men sådan har det ikke helt været i Nordjylland. For mens resten af landet har oplevet store fald i sommerindbrud, så blev det kun til ét indbrud færre i Nordjylland.

Det viser tal fra Rigspolitiet.

På landsplan kan coronaen i højere grad aflæses i markante fald i indbrud. Her har der været 27 procent færre indbrud i ugerne 27-33 i forhold til sidste år.

I Nordjylland blev der anmeldt 220 sommerindbrud i år - og det er altså kun et enkelt indbrud mindre i den periode i forhold til 2019.

Men kigger man lidt dybere i tallene, så var netop 2019 også et år, hvor der skete et kæmpe dyk i antallet af indbrud i Nordjylland til et rekordlavt niveau.

Så de 220 indbrud i år er altså stadig meget få, hvis man sammenligner med tidligere år, og om ikke andet, så har coronaen betydet, at det rekordlave niveau er fortsat i år.

Sommerindbrud i Nordjylland Antallet af anmeldte indbrud i Nordjylland i ugerne 27-33 2015: 567 2016: 345 2017: 344 2018: 343 2019: 221 2020: 220 Kilde: Rigspolitiet VIS MERE

I Midt- og Vestjyllands Politi er det lidt den sammen fortælling. Her oplevede man også et kæmpe dyk i 2019, og her er antallet af sommerindbrud faktisk steget en smule under coronaen.

Hos Rigspolitiet vurderer man, at corona-situationen, hvor mange blev hjemme i sommerferien, kombineret med øget nabohjælp har gjort livet surt for indbrudstyvene.

- 2020 er helt unikt på grund af covid-19, og faldet i indbrud gør sig faktisk gældende for hele året (til og med august). Men vi ser altså også et gennemsnitligt fald over de seneste år, og det vidner bl.a. om, at politiets fokus på området samt det nære samarbejde med borgerne løbende har udviklet sig i den rigtige retning, Henrik Sønderby, centerchef i Nationalt Efterforskningscenter (NEC) under Rigspolitiet i en pressemeddelelse.