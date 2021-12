Send flere flygtninge

De unge ved det godt. I hvert fald de fleste af dem. En del af os andre også, men ikke de fleste.

For midt i bandeskyderier og nye corona-varianter har vi glemt at lægge mærke til, hvor godt det går. Beskæftigelsen er i top og erhvervslivet – samfundet – skriger på arbejdskraft. Integrationen kører derudaf.

I en pressemeddelelse fra Aalborg Kommune lød det forleden, at mens Aalborg fra 2015 og i en årrække frem var den kommune i Danmark, der modtog flest flygtninge, så viser en ny statusopgørelse, at tre ud af fire af flygtningene i dag er selvforsørgende.

Til gengæld tror tre ud af fire danskere, at integrationen går værre, end de faktiske tal viser. Det fremgår af en ny undersøgelse fra Mandag Morgen og Danmarks Videnscenter for Integration.

Eksempelvis tror langt de fleste, at kriminaliteten blandt unge mænd med ikke-vestlig baggrund stiger eksplosivt, selvom den faktisk falder. Danskerne tror den er steget fra 5,4 procent dømte i 2012 til 20 procent dømte i 2019. Altså at hver femte skulle være dømt kriminel. Det reelle billede er, at tallet er faldet fra 5,4 til 3,5 procent. Tal om en målbar fordom.

Vores billede af hvor mange, der er i job og uddannelse, og hvor mange, der går ind for ligestilling og demokrati er også forvrænget.

Største lyspunkt er, at dem der er tættest på at ramme rigtigt, er de unge. Måske fordi de i højere grad faktisk går i skole og arbejder sammen med integrerede.

Integration er ikke nogen nem opgave, og der er bestemt også problemer. Men de forkerte, dårlige billeder bliver nogle gange til selvopfyldende profetier.

Hvis majoriteten går rundt og tror, at nye danskere ikke er et positivt bidrag til samfundet, så bliver de det heller ikke. Fordi deres potentiale slet ikke bliver udnyttet.

Jeg kender eksempelvis en velintegreret nydansker, som har arbejdet både som bager og bud. Det var han taknemmelig for og helt ok med. Ud fra et samfundssynspunkt var det dog skørt, at vi ikke gjorde brug af hans internationalt orienterede universitetsuddannelse, som nu er på vej mod en Ph.d.

Vi har brug for at tiltrække solid arbejdskraft og dygtige mennesker til vores samfund. Måske starter det med, hvordan vi omtaler dem.